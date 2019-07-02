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02.07.2019
bmpd.livejournal.com

Универсальные минные заградители по ОКР "Клещ-Г"

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Как сообщает "Российская газета", на проходившем в Кубинке с 25 по 30 июня 2019 года Пятом Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" был впервые продемонстрирован комплект новейших наземных универсальных минных заградителей, выполненных на базе гусеничных и колесных машин, создаваемых в рамках опытно-конструкторской работы "Клещ-Г".

Универсальный минный заградитель УМЗ-Г по ОКР "Клещ-Г" на гусеничном базовом шасси на основе агрегатов танков Т-72 и Т-90 разработки АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", в экспозиции Пятого Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года (с) Алексей Моисеев / rg.ru

Как рассказали специалисты, занимающиеся этой техникой, в комплект входят три машины. Самым тяжелым из них является минный заградитель УМЗ-Г на гусеничном базовом шасси. В его конструкции широко используются узлы и агрегаты танков Т-72 и Т-90. Его вес - 43 500 кг.

В бронированном кузове установлены девять специальных пусковых установок, позволяющих осуществлять скоростное дистанционное минирование. Всего в них 270 кассет. Дальность отстрела мин - от 40 м. Скорость минирования - 40 км/ч. Максимальная же скорость УМЗ-Г - 60 км/ч. Для самообороны имеется 12,7-мм пулемет 6П49 "Корд". Экипаж - 2 человека.

При проектировании среднего варианта УМЗ-К применен бронеавтомобиль "Астейс-70202-0000310". Его масса - 18 700 кг. Количество кассет уменьшено до 180 штук. Дальность отстрела мин такая же, как у гусеничного варианта. Возросла максимальная скорость передвижения по шоссе - до 100 км/ч. Скорость минирования такая же. Экипаж также 2 человека.

Самая компактная машина этого комплекта выполнена на основе "Тайфуна-ВДВ". Он весит 14 500 кг, оборудован 60 кассетами. Максимальная скорость - 100 км/ч. Экипаж-2 человека.

Эта техника дает возможность при угрозе наступления противника очень быстро установить противотанковые, противопехотные, противодесантные и смешанные минные поля. При этом мины получают задание, когда им необходимо самоликвидироваться.

Машины оборудованы спутниковой навигацией с возможностью прокладки маршрутов движения. При этом в автоматическом режиме в реальном времени идет передача данных командованию с координатами и характеристиками минных полей.

Представленные на форуме машины будут задействованы в испытаниях сразу после выставки.

Кроме них создается переносной специальный комплект минирования, который обслуживают, в зависимости от задач, двое или четверо военнослужащих.

Разрабатывается также и вертолетный вариант. В рамках этой работы конструируются и новые "интеллектуальные" мины, которые смогут выполнять широкий спектр задач. Они будут безопасны для собственных войск и для мирного населения.

Универсальный минный заградитель УМЗ-Г по ОКР "Клещ-Г" на гусеничном базовом шасси на основе агрегатов танков Т-72 и Т-90 разработки АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", в экспозиции Пятого Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года (с) Алексей Моисеев / rg.ru

Универсальный минный заградитель УМЗ-К по ОКР "Клещ-Г" на колесном бронированном шасси "Астейс-70202-0000310" (6х6) в экспозиции Пятого Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года (с) Алексей Моисеев / rg.ru

Универсальный минный заградитель по ОКР "Клещ-Г" на колесном бронированном шасси "Тайфун-ВДВ" (4х4) в экспозиции Пятого Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года (с) Алексей Моисеев / rg.ru

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Страны
Россия
Продукция
Корд
Т-72
Т-90 "Владимир"
Тайфун-ВДВ
Компании
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