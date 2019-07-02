Войти
02.07.2019
bmpd.livejournal.com

Компании Pilatus запрещено оказывать техническую поддержку самолетов РС-21 Саудовской Аравии и ОАЭ

604
0
0

Федеральное министерство иностранных дел Швейцарии 26 июня 2019 года сообщило о введении запрета для швейцарской авиастроительной компании Pilatus Aircraft Ltd по оказанию технической и сервисной поддержки турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов РС-21 ВВС Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Учебно-тренировочный самолет Pilatus PC-21 ВВС Саудовской Аравии (с) twitter.com/mbks1

Департамент по политическим вопросам министерства иностранных дел Швейцарии выпустил запрет по итогам рассмотрения предоставленной компанией Pilatus информации относительно обеспечения ею услуг по поддержке самолетов РС-21, поставленных ВВС Саудовской Аравии, ОАЭ, Катару и Иордании. Компания обязана регулярно предоставлять министерству иностранных дел Швейцарии информацию о своем сотрудничестве с вооруженными силами иностранных государств в соответствии со швейцарским федеральным законом о частных услугах в области безопасности за рубежом. Закон налагает жесткий федеральный контроль на частные предприятия и лица, осуществляющие какую-либо коммерческую деятельность с военными заказчиками и партнерами за границей.

По результатам рассмотрения департамент пришел к выводу, что деятельность Pilatus по обеспечению технической поддержки самолетов РС-21 ВВС Саудовской Аравии и ОАЭ нарушает данный закон, поскольку "несовместима с целями внешней политики Конфедерации". Прямо причины такой "несовместимости" не называются, однако очевидно, что имеется в виду участие Саудовской Аравии и ОАЭ в войне в Йемене.

Компании Pilatus дается 90 дней на полное прекращение деятельности по поддержке самолетов РС-21 ВВС Саудовской Аравии и ОАЭ и на вывод своего персонала из этих стран. Кроме того, департамент нашел, что Pilatus нарушала требования законодательства относительно полноты информирования правительства о своей деятельности в Саудовской Аравии и ОАЭ, и в связи с этим обратился в Генеральную прокуратуру Швейцарии с предложением дать правовую оценкудеятельности компании в данном случае.

В отношении деятельности компании Pilatus по поддержке самолетов РС-21 ВВС Катара и Иордании нарушений не найдено.

Pilatus поставила 55 турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов РС-21 Саудовской Аравии в 2014-2016 годах, и до того - 25 самолетов РС-21 Объединенным Арабским Эмиратам. Самолеты РС-21 используются ВВС обеих стран для основного этапа подготовки летного состава.

Ранее PIlatus неоднократно уже попадала под расследования, взыскания и запреты швейцарских федеральных властей ввиду нарушения компанией жесткого швецарского законодательства по экспорту вооружений. В частности, расследованиям подвергались факты использования самолетов Pilatus PC-7 и РС-9 в Мексике и Мали для штурмовых действий - и в частности, после этого правительством был введен запрет на поставку самолетов РС-9 Мексике. В большинстве случаев экспорта компанией PIlatus своих учебно-тренировочных самолетов швейцарские власти не дают разрешения на вооружение этих самолетов.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Йемен
Катар
Мали
Мексика
ОАЭ
Саудовская Аравия
Швейцария
Швеция
Продукция
PC-21
PC-7
Компании
Pilatus Aircraft
Похожие новости
30.11.2016
К выбору самолета для основной подготовки летчиков
10.11.2015
«Центр тяжести» мировой торговли оружием постепенно смещается из АТР в регион Ближнего Востока
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
17.06.2013
Пентагон поставил на саудитов
26.09.2011
В тройку мировых лидеров по импорту бронеавтомобилей по периоду 2003-2010 гг. входят Ирак, США и Великобритания - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 22:30
  • 2
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 02.07 21:50
  • 2
США запустили ракету в космос на сломавшемся РД-180
  • 02.07 21:39
  • 5
Рогозин: SpaceX занижает стоимость коммерческих запусков в три раза по сравнению военными
  • 02.07 21:24
  • 2
Два корвета проекта 20380 передадут ТОФ в 2020 и 2021 годах
  • 02.07 21:01
  • 79
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 02.07 20:11
  • 11
"Умные" мины, различающие людей и животных, представили на форуме "Армия-2019"
  • 02.07 19:53
  • 2
БТ-3Ф: замена "мотолыгам"
  • 02.07 19:43
  • 1
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 02.07 19:31
  • 3
Судостроительный завод "Янтарь" показал новый облик БДК проекта 11711
  • 02.07 19:22
  • 7
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 02.07 19:03
  • 5
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 02.07 18:42
  • 10
О воздушном бое над Кипром сегодня, и двухметровом хвостовике точно не от С-200, части которой так же есть.
  • 02.07 17:43
  • 1
Боевой заместитель: Юнус-Бек Евкуров научит армию и флот воевать
  • 02.07 17:42
  • 1
Журналисты Top Gear случайно засняли секретную подлодку Северного флота
  • 02.07 16:46
  • 3
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео