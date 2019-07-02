Компании Pilatus запрещено оказывать техническую поддержку самолетов РС-21 Саудовской Аравии и ОАЭ

Федеральное министерство иностранных дел Швейцарии 26 июня 2019 года сообщило о введении запрета для швейцарской авиастроительной компании Pilatus Aircraft Ltd по оказанию технической и сервисной поддержки турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов РС-21 ВВС Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Учебно-тренировочный самолет Pilatus PC-21 ВВС Саудовской Аравии (с) twitter.com/mbks1

Департамент по политическим вопросам министерства иностранных дел Швейцарии выпустил запрет по итогам рассмотрения предоставленной компанией Pilatus информации относительно обеспечения ею услуг по поддержке самолетов РС-21, поставленных ВВС Саудовской Аравии, ОАЭ, Катару и Иордании. Компания обязана регулярно предоставлять министерству иностранных дел Швейцарии информацию о своем сотрудничестве с вооруженными силами иностранных государств в соответствии со швейцарским федеральным законом о частных услугах в области безопасности за рубежом. Закон налагает жесткий федеральный контроль на частные предприятия и лица, осуществляющие какую-либо коммерческую деятельность с военными заказчиками и партнерами за границей.

По результатам рассмотрения департамент пришел к выводу, что деятельность Pilatus по обеспечению технической поддержки самолетов РС-21 ВВС Саудовской Аравии и ОАЭ нарушает данный закон, поскольку "несовместима с целями внешней политики Конфедерации". Прямо причины такой "несовместимости" не называются, однако очевидно, что имеется в виду участие Саудовской Аравии и ОАЭ в войне в Йемене.

Компании Pilatus дается 90 дней на полное прекращение деятельности по поддержке самолетов РС-21 ВВС Саудовской Аравии и ОАЭ и на вывод своего персонала из этих стран. Кроме того, департамент нашел, что Pilatus нарушала требования законодательства относительно полноты информирования правительства о своей деятельности в Саудовской Аравии и ОАЭ, и в связи с этим обратился в Генеральную прокуратуру Швейцарии с предложением дать правовую оценкудеятельности компании в данном случае.

В отношении деятельности компании Pilatus по поддержке самолетов РС-21 ВВС Катара и Иордании нарушений не найдено.

Pilatus поставила 55 турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов РС-21 Саудовской Аравии в 2014-2016 годах, и до того - 25 самолетов РС-21 Объединенным Арабским Эмиратам. Самолеты РС-21 используются ВВС обеих стран для основного этапа подготовки летного состава.

Ранее PIlatus неоднократно уже попадала под расследования, взыскания и запреты швейцарских федеральных властей ввиду нарушения компанией жесткого швецарского законодательства по экспорту вооружений. В частности, расследованиям подвергались факты использования самолетов Pilatus PC-7 и РС-9 в Мексике и Мали для штурмовых действий - и в частности, после этого правительством был введен запрет на поставку самолетов РС-9 Мексике. В большинстве случаев экспорта компанией PIlatus своих учебно-тренировочных самолетов швейцарские власти не дают разрешения на вооружение этих самолетов.