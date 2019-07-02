Боевой заместитель: Юнус-Бек Евкуров научит армию и флот воевать

Экс-глава Ингушетии станет заместителем министра обороны по боевой подготовке

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет 12-м заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов, рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Этот пост — один из ключевых в вооруженных силах нашей страны. В подчинение опытного боевого офицера, принимавшего участие в нескольких военных кампаниях, перейдут Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ. Юнус-Бек Евкуров по-прежнему пользуется доверием руководства страны, а его компетенций хватает для работы в руководстве Минобороны, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

Жизнь на полигонах

В Минобороны РФ в настоящее время нет должности заместителя министра по боевой подготовке. Появление человека, который будет отвечать за нее, — необходимое решение, которое позволит повысить боеготовность вооруженных сил, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Сейчас за боевую подготовку в масштабах Минобороны отвечает первый замминистра, начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, но перед ним и так стоит огромное количество задач, — пояснил он "Известиям". — В то же время боевая подготовка всегда выделялась в отдельное направление, за которую отвечает конкретное должностное лицо. В войсках на всех уровнях — от батальона до военного округа — есть четкое распределение обязанностей между начальниками штабов и так называемыми чистыми замами. Начальник штаба занимается оперативной мобилизационной подготовкой, связью, радиоэлектронной борьбой. Главная задача чистого заместителя — организация и контроль боевой подготовки. Они постоянно находятся на полигонах, стрельбищах, в полевых лагерях — это рутинная, но очень важная работа, которая отнимает много времени, сил и энергии.

Демонстрация действий пехоты российской армии Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Замминистра обороны по боевой подготовке в первую очередь будет заниматься повышением боеспособности межвидовых группировок войск. В последние годы в вооруженных силах была введена система внеплановых проверок, армия и флот начали массово получать новую технику, которая сейчас активно осваивается. Поменялась и структура вооруженных сил. В частности, были созданы объединенные стратегические командования, Воздушно-космические силы, Северный флот и военная полиция. Юнус-Беку Евкурову предстоит довести работу этого сложного механизма до совершенства.

Указ для замминистра

В настоящее время генерал-майор Евкуров числится в составе вооруженных сил — он находится в распоряжении главкома Сухопутных войск. Согласно действующему законодательству, генералы и офицеры, которые получают полномочия высших должностных лиц субъектов России, могут приостановить военную службу.

Процедура назначения Юнус-Бека Евкурова, который остается действующим военнослужащим, займет один-два месяца, объяснил "Известиям" учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

Юнус-Бек Евкуров вступил в должность президента Ингушетии, 2008 год Источник изображения: Фото: РИА Новости

— На должность заместителя министра обороны назначает президент по представлению министра обороны, — рассказывает Олег Жердев. — Юнус-Бека Евкурова не увольняли с военной службы, сейчас он генерал-майор, поэтому может служить до 60 лет.

При этом, для того чтобы Юнус-Бек Евкуров смог стать заместителем министра, в существующее законодательство, по всей видимости, придется внести изменения, уточнили источники "Известий" в военном ведомстве. Сейчас штат замов регламентируется указом президента РФ от 2004 года "Вопросы Министерства обороны Российской Федерации". Согласно этому документу, в подчинении главы Минобороны находятся 11 замминистра, в том числе — два первых, статс-секретарь, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и руководитель аппарата министра.

Остался в строю

На встрече в Кремле 26 июня этого года Владимир Путин поблагодарил Юнус-Бека Евкурова за 11-летнюю работу на посту главы региона. А также попросил передать будущему руководству Ингушетии "всё, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы".

Юнус-Бек Евкуров — "адекватный политический менеджер с силовым имиджем и "кавказской" спецификой", отметил в разговоре с "Известиями" глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По мнению эксперта, генерал-майор Евкуров остался в строю и по-прежнему пользуется доверием руководства страны. Его компетенции как серьезного специалиста в военном деле, несомненно, будут востребованы, уверен Дмитрий Орлов.

Президент РФ Владимир Путин и Юнус-Бек Евкуров (справа) во время встречи 26 июня 2019 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Экс-глава Ингушетии профессионал в военном деле, который неоднократно показывал пример личного мужества, подчеркнул политтехнолог Дмитрий Фетисов.

— Назначение на руководящую должность в Минобороны так или иначе выглядит логичным шагом после его ухода с поста главы региона, — пояснил эксперт. — Знаний и компетенций Евкурова хватает для работы на такой должности.

Помнят Юнус-Бека Евкурова и в войсках. Так, офицеры одной из частей ВДВ в разговоре с "Известиями" отозвались о нем как о грамотном и подготовленном профессионале.

На службе Родине

В армии Юнус-Бек Евкуров с 1982 года. Он проходил срочную службу в морской пехоте Тихоокеанского флота. В 1989 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1997-м — Военную академию им. М.В. Фрунзе, а в 2004 году — Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. Служил на различных командных должностях в воздушно-десантных войсках.

Опытный боевой офицер, Герой России генерал-майор Евкуров стал известен после марш-броска сводного батальона ВДВ ВС РФ из Боснии в Косово, где под его командованием десантники заняли международный аэропорт Приштины.

Юнус-Бек Евкуров, Рязанское воздушно-десантное училище, 1987 год Источник изображения: Фото: из личного архива Юнус-Бека Евкурова

Юнус-Бек Евкуров долго занимал должность начальника штаба 217-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской Свирской воздушно-десантной дивизии. Во время второй чеченской кампании (1999–2009), выполняя задание, освободил из плена 12 российских военнослужащих.

С 2004 по 2008 год Юнус-Бек Евкуров служил замначальника штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург). В октябре 2008-го указом президента России он был назначен врио главы Ингушетии в связи с досрочной отставкой Мурата Зязикова. В сентябре 2013 года парламент республики по представлению Владимира Путина избрал Юнус-Бека Евкурова руководителем региона.

В июне 2009 года на Юнус-Бека Евкурова было совершено покушение — в его кортеж врезался террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле. Погибли двое охранников, а руководитель Ингушетии и его брат Увайс Евкуров получили тяжелые ранения.

Экс-глава Ингушетии имеет боевые награды. В 2000 году за участие в приштинской операции ему было присвоено звание Героя РФ с вручением медали "Золотая Звезда". Также он награжден орденами Красной Звезды, Мужества, "За военные заслуги", Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" IV степени и двумя медалями "За отвагу".

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