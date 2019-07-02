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02.07.2019
ТАСС

Начало работы авиационных реставрационных мастерских в Кубинке планируется осенью

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Биплан «Илья Муромец»
4-моторный цельнодеревянный биплан «Илья Муромец».
Источник изображения: aviapanorama.ru

Самолеты восстановят до летной годности

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Изготовление самолетов начала ХХ века, с которых началась российская авиация, планируется начать осенью после окончания ремонта реставрационных мастерских в Кубинке. Об этом сообщил референт Главного командования Воздушно-космических сил РФ Игорь Барсков в интервью телеканалу "Звезда" на полях форума "Армия-2019" в воскресенье.

"Помещение подготовлено для ремонта. Мы планируем в этом году в летний период начать и по возможности к осени завершить реконструкцию реставрационных мастерских, которые расположены на аэродроме Кубинка", - сказал Барсков.

"Мы планируем в этих реставрационных мастерских изготавливать силами специалистов машины, которые у нас выпускались до 1917 года, которые участвовали в Первой мировой войне. Это машины, с которых началась наша авиация", - пояснил он.

Барсков пояснил, что самолеты планируется восстановить до летной годности. Он сообщил, что поднято уже 19 уникальных ретромашин. По его словам, роль Аэроклуба ВВС заключается в создании "летающего музея" в рамках создаваемого в парке "Патриот".

Задача заключается в бережном сохранении машин, отметил Барсков. "На сегодняшний день взлетно-посадочная полоса готова, - добавил он. - С этой полосы мы начнем работать в интересах тех мероприятий, которые проходят на парке "Патриот".

Аэроклуб ВВС, базирующийся в Кубинке, был создан в 2016 году при поддержке министра обороны в рамках подготовки к 105-летию ВВС. Форум "Армия-2019" открылся во вторник и продлится до 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
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