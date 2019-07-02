Эксперты Минобороны заинтересовались почти 280 инновационными разработками на "Армии-2019"

Отбором разработок занимались более 350 экспертов от 32 органов военного управления, а также вузов научно-исследовательских организаций Минобороны

КУБИНКА /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Почти 280 инновационных разработок и проектов, представляющих интерес для обеспечения обороны и безопасности России, были отобраны специалистами во время Международного военно-технического форума "Армия-2019". Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны.

"В результате работы форума военные эксперты отобрали 278 инновационных разработок и проектов, представляющих интерес для обеспечения обороны и безопасности государства", - отметили в военном ведомстве.

Отбором разработок, которые представляют интерес, занимались "более 350 экспертов от 32 органов военного управления, а также вузов научно-исследовательских организаций Минобороны России", уточнили в Минобороны.

В рамках форума посетителям была представлена экспозиция "День инноваций Министерства обороны Российской Федерации" под эгидой Военного инновационного технополиса "Эра" с привлечением военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций, научных рот и предприятий промышленности. Экспонаты отбирались в военных округах по результатам "Дней инноваций".

Форум "Армия-2019" проходил с 25 июня по 30 июня. За время работы его посетили свыше 1 млн человек. В рамках мероприятия Минобороны заключило более 45 государственных контрактов на сумму свыше 1 трлн рублей.