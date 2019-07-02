Помогать будем, но в Сирию не поедем - Нидерланды

Нидерланды не будут развертывать свои войска в Сирии, несмотря на давление администрации США, об этом сообщили в голландском Министерстве обороны после еженедельного заседания Кабинета министров.

У нас нет мандата ООН на это, и мы его не получим, заявил сотрудник ведомства, добавив, что их правительство всеми силами будет помогать американцам другими способами.

Нидерланды являются одним из главных союзников США, которые резко раскритиковали заявление президента Трампа о выводе войск из Сирии.

Американские чиновники пожелали воспользоваться этим обстоятельством и постарались надавить на правительство европейского государства, чтобы вынудить его "предоставить военные активы на местах", якобы для предотвращения возрождения "ИГ" (запрешено в РФ).