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02.07.2019
Военно-промышленный курьер

Помогать будем, но в Сирию не поедем - Нидерланды

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Источник изображения: vpk-news.ru

Нидерланды не будут развертывать свои войска в Сирии, несмотря на давление администрации США, об этом сообщили в голландском Министерстве обороны после еженедельного заседания Кабинета министров.

У нас нет мандата ООН на это, и мы его не получим, заявил сотрудник ведомства, добавив, что их правительство всеми силами будет помогать американцам другими способами.

Нидерланды являются одним из главных союзников США, которые резко раскритиковали заявление президента Трампа о выводе войск из Сирии.

Американские чиновники пожелали воспользоваться этим обстоятельством и постарались надавить на правительство европейского государства, чтобы вынудить его "предоставить военные активы на местах", якобы для предотвращения возрождения "ИГ" (запрешено в РФ).

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Сирия
США
Компании
ООН
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