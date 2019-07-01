"Продавать не будем": в России начали производить С-500

В России начинается производство С-500

Вооруженные силы России в ближайшее время получат зенитно-ракетные системы С-500, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он добавил, что не хочет пока рассказывать об оружии, которое еще не стоит на вооружении. По его словам, новейшие ЗРК встанут в строй после успешного завершения испытаний. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что С-500 начнут поставлять в войска в 2020 году.

Зенитные ракетные комплексы С-500 начали производить в России. Об этом он заявил в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на канале "Россия 1".

"Создается новое современное оружие. У нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Это более современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще не стоит на вооружении", - сообщил глава госкорпорации.

Он добавил, что дальность действия С-500 превосходит аналогичный показатель у предшествующей ракетной установки - С-400. По словам Чемезова, ЗРК С-500 "поступят в войска в ближайшее время".

Вице-премьер России Юрий Борисов ранее рассказал, что успешные испытания ЗРК С-500 позволят начать ее поставки в войска раньше, чем Минобороны планировало изначально. Он добавил, что сейчас поэтапно изучаются возможности новых ракет, аналогов которым в мире нет.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что С-500 начнут поставлять в Вооруженные силы России к 2020 году. При этом западные СМИ отмечают, что дальность действия ЗРК превосходит С-400 на 80 км.

Чемезов также подчеркнул, что в ближайшее время Россия не намерена продавать другим странам новейшее оружие, в том числе - и ракеты.

"Это ракетные комплексы. Президент же рассказывал про новое современное вооружение, которое мы имеем. Конечно, пока мы его продавать никогда и никому не будем. Может быть, когда-то и будем, но ближайшее время вряд ли", - подчеркнул глава "Ростеха". Зарубежные партнеры, по его словам, за новым российским оружием пока не обращались.

Главный редактор журнала "Экспорт вооружения" Андрей Фролов заявил ранее об "уязвимости" в новейших российских зенитных ракетных комплексах С-500.

По его словам, ЗРК якобы могут легко уничтожить, если их не прикрыть системами малой и средней дальности. Он также добавил, что С-500, в частности, будут предназначаться для уничтожения спутников и ракет. Фролов подчеркнул, что в настоящее время характеристики новейших ЗРК неизвестны.

Предшественница С-500, зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" - популярный товар на мировом рынке вооружений. На данный момент контракты на поставку С-400 из России заключили Китай, Индия и Турция.

В отношении КНР Соединенные Штаты ввели санкции в 2015 году - после договора с Китаем о покупке С-400.

Как сообщает ФАН, ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт рассказала, что Вашингтон может ввести ограничительные меры против государств по всему миру за покупку у Москвы ЗРК С-400. Она уточнила, что США против покупки ракетных вооружений у России.

Журналисты спросили, могут ли США ввести санкции за приобретение комплексов в отношении стран, кроме Турции. Науэрт ответила, что покупка вооружения "может спровоцировать санкции по всему миру".

Москва и Анкара договорились о поставках двух батарей ЗРК С-400 зимой 2017 года. Как сообщает НСН, турецкие военные отправлены на обучение в Россию. Военно-техническое сотрудничество между странами для создания производства С-400 в Турции также будет налажено в кратчайшие сроки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдогaн вновь подчеркнул, что турецкая сторона не будет откaзывaться от покупки у России С-400. "Россия в рaмкaх сделки предостaвилa нaм рaзличные послaбления и выдaлa кредит с тaкими процентaми, которых не существует нa междунaродном рынке", - подчеркнул президент Турции.

С-400 превосходит зарубежные аналоги по тактическим характеристикам - если сравнивать с аналогичными комплексами из Франции и Соединенных Штатов. Российский комплекс способен поражать до 12 целей одновременно. Одно из главных конструктивных отличий С-400 от С-300 - это возможность сбивать самолеты и беспилотники, летящие со скоростью выше гиперзвуковой.

Индия стала третьим по счету зарубежным покупателем "Триумфов". В Нью-Дели подчеркнули, что также купили у России зенитно-ракетный комплекс, вопреки угрозе США ввести против Индии новые санкции.

Иван Апулеев