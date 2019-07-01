На "Армии-2019" показали комплекты тактической одежды нового поколения

Завершился V форум "Армия-2019". Примечательно, что специалистам и простым зрителям были представлены не только образы боевой техники и вооружения. Немало интересных новинок, например, относилось к армейскому снаряжению.

Не мог не привлечь внимание стенд разработчиков специальной одежды и снаряжения, работающих под несколько пугающим брэндом Giena Tactics. Мимо экспозиции, над которой была нарисована стилизованная гиена, пройти было трудно. Она даже привлекла весьма привередливых и дотошных экспертов популярного военно-технического сайта bmpd.

Компания основана и работает в Новосибирске. Ее коллектив - достаточно молодые и очень увлеченные ребята. Наличие современного швейного оборудования и высокая специальная квалификация позволяет им решать задачи высокой сложности. Отличительная особенность проектируемой амуниции - ее отменное качество, функциональность и удобство.

Казалось бы, что может быть проще боевых поясов. Фактически это обычный ремень со всякими наворотами. Но лишь в Новосибирске смогли создать пояса, которые при активной работе не надо подтягивать или ослаблять. Специальные фиксаторы и локальные зоны жесткости не позволяют поясу болтаться. К тому же в задней части он имеет вентилируемые панели - поясница не перегревается, не потеет и не натирается, что бывает при использовании классических поясов.

Креативные, не всегда стандартные подходы и в создании различных рубашек, брюк, курток, головных уборов.

Пока что форма от Giena Tactics нашими силовыми структурами централизованно не закупается. Но бойцы многих спецподразделений, особенно работающие в жарком климате, одежду оценили и покупают ее за свой счет, что, впрочем, принято во всем мире. Нравится она и тем, кто занимается экстремальным туризмом или работает в экстремальных условиях.

Сергей Птичкин