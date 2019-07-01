Шойгу: гарнизоны планируется обеспечить заводами по переработке мусора

Это будет сделано с целью, чтобы гарнизоны "не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются", отметил глава Минобороны

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Программа по обеспечению гарнизонов заводами по переработке мусора с целью снижения нагрузки на субъекты начнет работу в ближайшее время. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Звезда" на полях форума "Армия-2019" в воскресенье.

"Я думаю, что мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются. Ну, собственно, как и любой другой город и любой другой поселок", - сказал Шойгу.

Форум "Армия-2019" открылся во вторник и завершится 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия проходят и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.