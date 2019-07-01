Китайские дроны будут забрасывать врага "чесноком"

В Китае разработан новый боеовой дрон, способный разбрасывать "чеснок". Этим полузабытым именем называют шипы, предназначенные для замедления продвигающихся групп противника и нанесения ему травм.

Источник изображения: @z5J6NWig6ByNnsC

Рогульки железные, помётные или подмётные каракули, триболы, триволы, "чеснок" - все это названия дешевого и эффективного средства обороны, также известного как "ёж". Это древнее оружие использовалась на протяжение веков.

"Чеснок" делали из глины и металла, его использовали для того, чтобы ранить ноги коням и людям, прокалывать шины, наносить травмы разной степени тяжести. Многовекторные шипы просты и дешевы в изготовлении и их можно разбрасывать в больших количествах.

Дешевый метод борьбы с демонстрантами и повстанцами

В современных войнах, когда повстанческие группировки разных видов получили в ряде случаев фактически на равных вести борьбу с современными армиями, поиском дешевых методов борьбы с ними заняты многие страны.

Одну из таких оперативных разработок представил Китай на одной из выставок современных технологий. На снимках, опубликованных в "твиттере", представлен мультикоптер со специальным контейнером, позволяющим БПЛА разбрасывать "чеснок".

В КНР существует большое количество экспортоориентированных военно-промышленных компаний, которые в качестве своих основных клиентов видят страны третьего мира. Последним зачастую нуждаются в бюджетных средствах для разгона демонстраций или же остановки наступления повстанцев.

Источник изображения: @z5J6NWig6ByNnsC

Способ применения

"Чеснок", сброшенный с мультикоптера, может стать эффективным средством борьбы с демонстрантами или же средством поражения легковооруженного противника. Он способен задержать продвижение группы в условиях городского боя или массовых беспорядок – и может сделать это дешево.

По сути, многие подобные БПЛА-системы попадают в пограничное пространство между средствами внутренней безопасности и боевыми системами. Их применение становится размытым. Как, впрочем, и многих других систем, применяемых в условиях современного боя.

Важно отметить, что простые и дешевые шипы являются лишь одним из вариантов полезной нагрузки, который собираются использовать китайские производители. По данным портала c4isrnet, подобный мультикоптер был замечен на той же выставке с автоматом.