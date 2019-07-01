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01.07.2019
Военное обозрение

ВДВ показали кадры учений по взятию под контроль аэродрома в Сербии

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В сети появилось видео с кадрами боевой операции, выполняемой совместно российскими десантниками, бойцами сил специальных операций Республики Беларусь и военнослужащими спецподразделений Сербии. Речь идёт об одном из этапов учений "Славянское братство-2019". Напомним, что учения проводились на территории Сербии и участие в них приняли около 600 военнослужащих.

Источник изображения: https://twitter.com/DenisDionisov

Этапом, о котором идёт речь, является взятие под контроль аэродрома, условно удерживаемого противником. По сценарию маневров, операция проводилась на аэродроме Ковин под Белградом. В итоге командование признало учебную операцию успешной: аэродром был взят под контроль, условный противник уничтожен.

Примечательно, что съёмка высадки ведётся с нескольких камер, в том числе и с помощью камеры, закреплённой на амуниции одного из бойцов Воздушно-десантных войск. Для операции по десантированию использовались парашюты Д-6 и Д-10, а также парашютные управляемые системы "Арбалет-2".

Десантирование в районе аэродрома осуществлялось с бортов самолётов Ил-76МД, а также вертолётов Ми-8. При этом с борта военного транспортника была десантирована и военная техника, которая после приземления была сразу же применена для осуществления штурма аэродрома.

На кадрах можно видеть огневое воздействие бронетехники сводных сил России, Белоруссии и Сербии на условного противника. Сербский спецназ осуществлял прикрытие российских подразделений ВДВ и белорусских ССО.

Отработка антитеррористической операции по захвату аэродрома, удерживаемого условным врагом, совместным десантом ВДВ России, ССО Беларуси и Сербии. Бойцы десантировались на управляемых парашютах "Арбалет-2", Д-10 и Д-6 из самолётов Ил-76МД и вертолётов Ми-8. pic.twitter.com/2xtHKQy2PH

- Денис Дионисов (@DenisDionisov) June 30, 2019

Маневры по совместному взятию под контроль аэродрома в формате учений "Славянское братство" проводились и в прошлые годы. Однако в 2019-м году, в связи с накалом обстановки вокруг косовского вопроса, эти учения вызвали к себе повышенное внимание в первую очередь со стороны западных СМИ.

Для справки: Ковин - сербская авиабаза с длиной ВПП чуть более 2 тыс. метров. В своё время была одной из целей натовской агрессии против Югославии.

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Страны
Белоруссия
Россия
Сербия
Югославия
Продукция
Арбалет-2
Ил-76
Ил-76МД
Ми-8
Проекты
Военные учения
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