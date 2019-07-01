China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су

Истребитель Су-35 ВВС НОАК (китайский бортовой номер "61271") во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), предположительно, во время перелета из КНР в Жуковский, 11.05.2018.

Россия пристально следит за ростом экономической мощи Китая. Когда России нахватало денег, она продавала Китаю оружие, говорится в статье. Однако с ростом научной и технической мощи Китая, ему удалось добиться огромного прогресса, а во многих областях достичь или даже превысить уровень России. Теперь российское оружие перестало играть для него такую важную роль. Так почему же Китай продолжает покупать российское оружие?

Постепенно "сделано в Китае" стало обеспечивать военные нужды страны, а наш северные сосед Россия все еще зависит от торговли вооружением. Несмотря на то, что Китай в основном импортирует российское оружие, ему хочется опираться исключительно на собственные силы. Это, в свою очередь, не совпадает с ожиданиями российской стороны, так как они снова пытаются что-то нам продать.

Сообщается, что на международном форуме "Армия-2019" Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству уведомила представителей КНР, что они ожидают ответа по предложению о закупке современного оружия российского производства, а именно, чтобы Китай дополнительно купил еще одну партию боевых самолетов Су-35.

В 2015 году Китай заказал у России 24 самолета Су-35, сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов. Недавно эти самолеты были доставлены и сделка закрыта. Еще на стадии подписания контракт вызвал немало споров. Многие считали, что покупка самолетов Су-35, каждый из которых обойдется более чем в 100 тысяч долларов, того не стоит. Также имели место мнения, что передовые российские боевые самолеты помогут Китаю повысить его военную мощь.

Китай купил всего 24 самолета Су-35, для ВВС страны - это незначительное пополнение. К тому же покупка была совершена по трем причинам. Во-первых, в то время Китай только занимался разработкой истребителей J-20 и купленные Су-35 могли заполнить образовавшуюся при этом пустоту в рядах ВВС. Во-вторых, нельзя отрицать, что российские авиационные двигатели намного лучше наших, поэтому мы покупали новейшие на тот момент самолеты и изучали их двигатели. В-третьих, таким образом мы выражали свое хорошее отношение к России, а также готовили основу для внедрения ЗРК С-400 и подобных систем вооружения. Покупая Су-35, мы оказывали России уважение, но ей было этого мало.

Сейчас самолеты Су-35 уже никому не нужны, а у Китая появились свои J-20, страна наладила полностью независимое производство тяжёлых истребителей и потребность в российских самолётах отпала. Нас не привлекает даже новейший боевой самолет пятого поколения Су-57, не говоря уже о Су-35. Так зачем же Россия пытается продать нам их сейчас? Ответ прост: "Нет денег".

Приобретение Су-27 удивила весь Китай, ведь тогда у нас только появились старые модели J-7 и J-8 и покупка Су-27 стала для нас таким же невероятным событием, как "посещение Сада Роскошных зрелищ с бабушкой Лю", описанное в романе "Сон в красном тереме". Благодаря этой сделке наша военная авиация поднялась на уровень выше, а Россия смогла заработать немало денег, чтобы умерить влияние экономического кризиса, случившегося после распада СССР. Можно сказать, что контракт был выгоден обеим сторонам.

Россия пристально следила за ростом экономической мощи Китая, так как из преимуществ имела только энергоресурсы и вооружение. Когда России нахватало денег, она продавала что-то Китаю. Оружие в России действительно неплохое и все сделки совершались на основе обоюдного желания. Однако с ростом научной и технической мощи Китая, ему удалось добиться огромного прогресса в самостоятельных исследованиях вооружения, а во многих областях достичь или даже превысить уровень России. Когда Китай обрел самостоятельность, российское оружие перестало играть для него такую важную роль, мы могли производить его самостоятельно и даже лучшего качества.

В то же время Россия строго контролирует свое основное оружие. В этом все страны похожи, никто не хочет продавать свои главные технологии другим. Поэтому в российско-китайской торговле и сложилась ситуация, когда одна сторона хочет купить то, что другая не хочет продавать и наоборот.

Может Китай и не заинтересован в покупке Су-35, но интернет-пользователи заметили, что в случае отказа у этих самолетов тут же появится другой покупатель - Индия. России нужны деньги, что делать? Помимо Китая можно обратиться к Индии. Ее военная промышленность находится в еще худшем состоянии, к тому же эта страна всегда была самым преданным "фанатом" российского оружия, она точно не откажет.