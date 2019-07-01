Беспилотный аппарат "Корсар" представлен на форуме "Армия-2019" в варианте разведчика

Аппарат предназначен для всепогодной воздушной разведки местности, проведения патрульных и наблюдательных полетов, а также для выполнения аэрофотосъемки

КУБИНКА /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. В состав тактического разведывательного комплекса "Корсар", созданного конструкторским бюро "Луч" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех) и впервые представленного на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", входят несколько беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и единый наземный пункт управления.

Беспилотник предназначен для всепогодной воздушной разведки местности, проведения патрульных и наблюдательных полетов, выполнения аэрофотосъемки. Его масса составляет 200 кг, максимальная скорость 125 км/ч, максимальная крейсерская скорость 120 км/ч, размах крыла - 6,5 м, длина фюзеляжа - 4,2 м. Под фюзеляжем аппарата находится обтекатель бортовой радиолокационной станции и другого оборудования.

"Корсар" может совершать полет на высотах до 5100 м, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия и многих типов переносных зенитных ракетных комплексов. Экономичный двигатель позволяет аппарату находиться в воздухе до восемь часов, а собранная информация обрабатывается и передается наземным системам в режиме реального времени", - сообщил ТАСС представитель холдинга.

По словам разработчика, комплекс построен на основе открытой архитектуры, что позволяет легко модернизировать его под решение конкретных задач. В конструкции БЛА использованы инновационные инженерные решения, которые обеспечивают ему преимущества по маневренности, высоте и дальности полета. "Система электрогенерации, дистанционного запуска двигателей и электронный регулятор двигателя по ряду параметров превосходят зарубежные БЛА этого класса", - отметил собеседник агентства.

В 2018 году на военном параде 9 мая на Красной площади министерство обороны РФ продемонстрировало ударные варианты БЛА "Корсар", расположенные на армейских грузовиках "Камаз". Рядом с аппаратами были расположены пусковые контейнеры противотанковых ракет 9М120 "Атака" и 9М113 "Конкурс".

Помимо военного применения, "Корсар" может использоваться для решения гражданских задач - мониторинга окружающей среды, контроля ситуации на автодорогах, наблюдения за объектами инфраструктуры, предупреждения лесных пожаров, поиска и спасения людей при чрезвычайных происшествиях.