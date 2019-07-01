На форуме "Армия-2019" на Урале показали "фотоаппарат на колесах"

Уникальный комплекс видового технического контроля "Спектр" показали на форуме "Армия-2019" в Екатеринбурге.

Комплекс разработали специалисты московского предприятия "Эталон" на базе бронеавтомобиля "Тигр". "Спектр" был впервые представлен в октябре 2015 года на выставке "День инноваций министерства обороны", проходившей на территории центра "Патриот" в Кубинке.

"Спектр" недаром называют "фотоаппаратом на колесах": его камера обеспечивает увеличение до 300 крат, а дальность работы тепловизора составляет два с половиной километра. Основное предназначение комплекса - контроль за радиоэлектронными средствами и выявление уязвимостей в маскировке союзных войск и объектов. Помимо установленных на самой машине камеры и тепловизора, у "Спектра" есть набор выносного оборудования: бинокль, фотоаппарат, прибор ночного видения "М-400СК" и беспилотник "Колибри".

Благодаря этим средствам наблюдения комплекс способен на дальних расстояниях обнаруживать технику и живую силу противника, а затем передавать разведданные в зашифрованном виде в войсковые штабы и корректировать артиллерийский огонь.

Комплекс предназначен для разведчиков, но может применяться и на "гражданке". Имеющийся в составе "Спектра" беспилотник "Колибри" может использоваться при проведении аварийно-спасательных работ, а также для мониторинга экологических систем, обследования природоохранной полосы водоемов для обнаружения незаконных свалок, вырубок леса и поимки браконьеров.

Сейчас в войсках всего два таких комплекса: один в Центральном военном округе, второй - в Западном.

- На данный момент комплекс проходит апробацию. У нас "Спектр" зарекомендовал себя хорошо, и, полагаю, будет поставлен на вооружение, - поделился начальник комплекса Андрей Гулянов.

Георгий Санатин