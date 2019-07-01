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01.07.2019
Интерфакс-АВН

Военных заинтересовали почти 300 разработок на форуме "Армия-2019"

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День инноваций
Международная выставка «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации».
Источник изображения: МО РФ

Кубинка (Московская область). 30 июня. ИНТЕРФАКС - Специалисты отобрали почти 280 разработок, которые могут быть интересны для обеспечения обороны и безопасности России во время форума "Армия-2019", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"В результате работы форума военные эксперты отобрали 278 инновационных разработок и проектов, представляющих интерес для обеспечения обороны и безопасности государства", - отметили в военном ведомстве.

Отбором разработок занимались более 350 экспертов от 32 органов военного управления, а также вузов научно-исследовательских организаций Минобороны России.

В рамках форума посетителям была представлена экспозиция "День инноваций Министерства обороны Российской Федерации" под эгидой Военного инновационного технополиса "ЭРА" с привлечением военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций, научных рот и предприятий промышленности. Экспонаты отбирались в военных округах по результатам "Дней инноваций".

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