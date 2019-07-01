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01.07.2019
Известия.ru

Россия не станет продавать новейшее оружие за рубеж

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Россия не планирует в ближайшее время продавать зарубежным странам новейшие разработки в области военной техники, в частности, ракетной. Об этом заявил в эфире телепрограммы "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" телеканала "Россия 1" гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в воскресенье, 30 июня.

"Это ракетные комплексы. Президент [России Владимир Путин] же рассказывал про новое современное вооружение, которое мы имеем. Конечно, пока мы его продавать никогда и никому не будем. Может быть, когда-то и будем, но в ближайшее время вряд ли", — приводит слова Чемезова "РИА Новости".

Глава "Ростеха" отметил, что зарубежные страны еще не обращались к России по вопросам о покупке нового вооружения. По его мнению, они этого не делают, поскольку понимают, что Россия откажет в продаже своих разработок.

Помимо этого Чемезов объяснил, что экспортные цены на российское оружие увеличились на 2–3% из-за того, что иностранные покупатели перешли с расчета в долларах на расчет в своих национальных валютах.

Также в интервью руководитель "Ростеха" добавил, что в настоящее время уже начинается производство новейшей зенитной ракетной системы (ЗРК) "земля–воздух" С-500 "Прометей", способной перехватывать баллистические ракеты, а также аэродинамические цели вроде самолетов, вертолетов и др.

24 июня президент России Владимир Путин заявил, что выручка от продаж российского оружия выросла на 45%, в результате чего совокупный портфель заказов достиг показателя в $54 млрд.

В феврале Владимир Путин на выступлении с ежегодным посланием Федеральному собранию рассказал о разработке новой отечественной гиперзвуковой ракеты "Циркон", способной развивать скорость полета до 9 махов и преодолевать в воздухе расстояние более 1 тыс. км. Также он назвал сроки спуска на воду подводного беспилотника "Посейдон" и заверил, что испытания идут по плану.

В сентябре прошлого года российский лидер отдал поручение представителям Военно-промышленной комиссии начать разработку новейших вооружений в рамках новой госпрограммы, рассчитанной до 2027 года. Он отметил превосходство отечественной техники перед конкурентами, в частности, он упомянул истребитель пятого поколения Су-57, танк на платформе "Армата", (ЗРК) С-500 и подводную лодку проекта 677.

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Продукция
P-8 Poseidon
Армата
ПАК ФА
С-500
Циркон-С 3М22
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Истребитель 5 поколения
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