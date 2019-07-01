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01.07.2019
Интерфакс-АВН

"Ростех" будет вести переговоры с банками о реструктуризации долгов ОАК - Чемезов

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Стенд ОАК
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации на LIMA 2017.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - "Ростех" будет вести переговоры с банками о реструктуризации долгов ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

"Дело в том, что у ОАК исторически огромное количество долговых обязательств, они фактически их пока только обслуживают, проценты платят, а тело кредита не вернут никогда", - заявил Чемезов.

Вместе с тем он отметил, что "если посчитать, то банки уже получили с лихвой" в рамках кредитных договоров с ОАК.

"Если с теми процентами, которые они получают ежегодно, они в этом даже заинтересованы - они получают проценты каждый год. Поэтому им чем дольше, тем лучше. И вполне могли бы списать, конечно, эти кредиты. Когда в конце года ОАК получим, ну, будем думать, будем встречаться с банками, обсуждать", - сказал глава "Ростеха", не уточнив, о каких банках-кредиторах идет речь.

ОАК и другие попавшие под санкции компании в последнее время перестали раскрывать значительную часть стандартной корпоративной информации, включая структуру долгового портфеля и кредиторов.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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