Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года - Чемезов

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - "Ростех" рассчитывает импортозаместить двигатели для многоцелевых вертолетов "Ансат" через 3-4 года, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

"Ансаты" выпускаются на Казанском вертолетном заводе, входящем в "Вертолеты России" "Ростеха". Они оснащаются двигателями PW207K производства Pratt & Whitney Canada.

"Пока канадские (двигатели), да. Я думаю, что года через 3-4, я надеюсь, что у нас появится уже свой", - сказал Чемезов.