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01.07.2019
Интерфакс-АВН

Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года - Чемезов

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Легкий учебно-тренировочный вертолет "Ансат-У"
Легкий учебно-тренировочный вертолет "Ансат-У".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - "Ростех" рассчитывает импортозаместить двигатели для многоцелевых вертолетов "Ансат" через 3-4 года, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

"Ансаты" выпускаются на Казанском вертолетном заводе, входящем в "Вертолеты России" "Ростеха". Они оснащаются двигателями PW207K производства Pratt & Whitney Canada.

"Пока канадские (двигатели), да. Я думаю, что года через 3-4, я надеюсь, что у нас появится уже свой", - сказал Чемезов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Канада
Россия
Продукция
Ансат
Компании
Pratt&Whitney
Вертолеты России
КВЗ
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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1 комментарий
№1
01.07.2019 19:15
И с какой же радости МО закупает вертушки с импортными двигателями?

Почему тогда Ка-60 "буксует"
0
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