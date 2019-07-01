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01.07.2019
Военное обозрение

Показаны армейские авто в рамках проекта "Атлет"

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На оборонной выставке "Армия-2019", проходящей в подмосковной Кубинке, отечественное предприятие "Военно-промышленная компания" представила два варианта нового многоцелевого бронеавтомобиля "Атлет" с колесной формулой 44.

Источник изображения: topwar.ru

Модификация АМН-2 является многофункциональным исполнением машины. Она предназначена для выполнения миссий общего назначения и демонстрировалась на статической площадке в парке "Патриот".

Второй вариант, известный как АСН-2, призван действовать в рамках миссий специального назначения и был показан только в рамках динамического представления в Алабино. Единственное внешнее отличие, отмеченное до сих пор между обозначенными моделями, заключается в том, что последний снабжен дымовыми гранатометами.

Как утверждается, АМН-2 характеризуется повышенной живучестью экипажа, в частности, за счет обеспечения дополнительной защиты транспортного средства от воздействия мин и самодельных взрывных устройств. С этой целью техника имеет V-образный корпус, все сиденья прикреплены к внутреннему борту или раме, а не к полу. Имеются подножки, позволяющие избежать контакта с полом. Эти меры обеспечивают водителю и семи десантируемым АМН-2 противоминную защиту до уровня 2 ОТТ.

Согласно ранее озвученной информации, в рамках ОКР "Атлет" осуществляется создание бронеавтомобилей "Тигр" нового поколения, прежние модификации которых уже получили широкое распространение в российских войсках.

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Страны
Россия
Продукция
Тигр
Тигр БА
Проекты
АРМИ-20XX
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