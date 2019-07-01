"Ростех" рассчитывает продать старые производственные площади ОАК на севере Москвы - Чемезов

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - "Ростех" рассчитывает продать часть старых производственных площадей ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), расположенных вдоль Ленинградского проспекта в Москве, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

"По площадям, кстати - у ОАК (количество площадей - ИФ) превышает и Airbus, а вот по производительности... Там пол-Москвы только - Ленинградское шоссе, проспект Ленинградский, он полностью, вот левая сторона, если из центра ехать, это практически весь ОАК. То есть там половину можно спокойно отрезать и продать", - сказал Чемезов.

"Речь идет о пустующих заводских помещениях и ангарах, которые давно не используются и в которых никто не работает. Сейчас вопрос об этой недвижимости обсуждается с московской мэрией. Будем продавать, конечно", - отметил глава "Ростеха".

Он добавил, что "Ростех" намерен значительно сократить и административный аппарат ОАК, поскольку он "очень раздут".