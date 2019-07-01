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01.07.2019
Интерфакс-АВН

"Ростех" рассчитывает продать старые производственные площади ОАК на севере Москвы - Чемезов

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Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов. Архивное фото
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Ростех

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - "Ростех" рассчитывает продать часть старых производственных площадей ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), расположенных вдоль Ленинградского проспекта в Москве, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

"По площадям, кстати - у ОАК (количество площадей - ИФ) превышает и Airbus, а вот по производительности... Там пол-Москвы только - Ленинградское шоссе, проспект Ленинградский, он полностью, вот левая сторона, если из центра ехать, это практически весь ОАК. То есть там половину можно спокойно отрезать и продать", - сказал Чемезов.

"Речь идет о пустующих заводских помещениях и ангарах, которые давно не используются и в которых никто не работает. Сейчас вопрос об этой недвижимости обсуждается с московской мэрией. Будем продавать, конечно", - отметил глава "Ростеха".

Он добавил, что "Ростех" намерен значительно сократить и административный аппарат ОАК, поскольку он "очень раздут".

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Страны
Россия
Компании
Airbus
ОАК
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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1 комментарий
№1
01.07.2019 18:29
Цитата, q
Цитата, q
"Ростех" рассчитывает продать...
То есть там половину можно спокойно отрезать и продать"...
Будем продавать, конечно...
Кто бы сомневался. Ума для этого не надо. Три класса церковно-приходской школы и вперед - продавцами площадей ОАК. Ну как тут не быть олигархами...
Цитата, q
половину можно спокойно отрезать и продать"...
По сгоревшему Суперджету это хорошо видно - как раз половина и сгорела... Видимо тоже из-за того, что какую-то "половину" спокойно отрезали и продали...
Сначала с Ленинградки вышвырнули в Воронеж Военно-воздушную академию им.Жуковского. Теперь вот и до всей Ленинградки добрались. Авиацией рулят девелоперы, а не инженеры и ученые. Это тоже похоронный бизнес, как в расследовании Ивана Голунова, только тут хоронят российскую авиацию. Всеобщая Мурка, понимаш... И красная икра фаршированная черной...
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