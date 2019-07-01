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01.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Корабль "Сметливый" взял под контроль американский эсминец

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Smetliviy_SKR
СКР "Сметливый". Источник: forum.fraza.ua.

Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый" приступил к непосредственному наблюдению за эсминцем ВМС США "Карни" после его входа в Черное море, сообщили в Минобороны России.

"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый". Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца УРО "Карни" в зоне ответственности ЧФ за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота", – передает РИА "Новости" сообщение Минобороны.

Напомним, эсминец ВМС США "Карни" вошел в Черное море, в воскресенье он должен прибыть в Одессу. Он примет участие в учениях Sea Breeze.


Сергей Гурьянов

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