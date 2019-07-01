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01.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Чемезов заявил о начале производства С-500

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Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500, они поступят на вооружение в ближайшее время, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Параллельно создается новое современное оружие. И если вот, допустим, С-400 мы сегодня уже имеем возможность продать, то у нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Это более современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Я думаю, что в ближайшее время появится", – передает его слова ТАСС.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что серийное производство зенитно-ракетной системы С-500 начнется сразу после окончания разработки, которая находится в завершающей стадии.

Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что поставки С-500 в войска начнутся в 2020 году. Боевые расчеты под новейшие ЗРК будут готовить в тверской Военной академии Воздушно-космической обороны им. маршала Г.К. Жукова.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о системе С-500 "Прометей", которая, по мнению американских экспертов, станет угрозой даже для спутников. Также были названы отличия С-400 и С-500.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
С-500
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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