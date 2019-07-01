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01.07.2019
Военное обозрение

ВМС США собрались поставить гиперзвуковые ракеты на эсминцы

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Американские военные собрались в перспективе установить гиперзвуковое оружие на уже зарекомендовавшие себя эсминцы.

Источник изображения: topwar.ru

Вице-адмирал Томас Мур из Военно-морского командования заявил, что наличие на кораблях класса Arleigh Burke вертикальных пусковых установок и системы Aegis позволяет их снарядить гиперзвуковыми ракетами. При этом эсминцы предыдущих типов, таких как Adams и Spruance, являются менее актуальными носителями данного оружия.

Система вертикального запуска стала для нас настоящим преимуществом. Мы можем стрелять из этих пусковых установок любым количеством боеприпасов. Мы, вероятно, поменяем их и модернизируем.

- отметил обозначенный военный.

Преимущество данных ячеек заключается в их универсальности. Вместо гиперзвукового оружия в них можно поместить пакеты более малых ракет, считает эксперт Рон Боксолл.

Как полагает обозреватель Дэвид Б. Лартер, размещение гиперзвукового оружия на надводных кораблях значительно повысило бы их боевые возможности. С его слов, нынешнее основное ударное оружие, ракета "Томагавк", является дозвуковым и становится все более уязвимым для передовых российских и китайских средств ПВО.

При этом, как считает аналитик Томас Каллендер, в первую очередь гиперзвуковые ракеты появятся на субмаринах, так как у подлодок шире оперативный диапазон.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Иджис
Проекты
ГЗЛА
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