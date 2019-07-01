Илон Маск потерял три спутника

Три из 60 спутников компании SpaceX, которые были запущены в космос в мае с целью обеспечения жителей Земли широкополосным доступом в интернет, потеряны. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление SpaceX.

Спутники потеряли связь с Землей и перестали функционировать. Причины произошедшего компания не раскрывает. Спутники пассивно сойдут с орбиты в течение ближайшего года.

Остальные 57 спутников остаются исправными, однако на свою окончательную орбиту вышли только 45 из них. Еще два спутника будут намеренно спущены на Землю с целью протестировать процесс их утилизации по окончании срока службы.

Спутники были выведены на орбиту 24 мая ракетой-носителем Falcon 9 в рамках миссии Starlink, призванной обеспечить глобальный доступ к интернету. Сообщалось, что развертывание космических аппаратов прошло успешно.

После запуска спутников, ученые рассказали об опасности стартовавшей программы SpaceX — увеличение количества спутников осложнит астрономические наблюдения с помощью наземных радиотелескопов, а также может стать причиной увеличения количества мусора на орбите.

Программа обеспечения глобального доступа к интернету Starlink, анонсированная SpaceX в январе 2015 года, предполагает запуск на орбиту высотой 1110-1325 километров 4425 аппаратов, а на высоту 335-346 километров — 7518 аппаратов. Масса каждого спутника — 386 килограммов. Заявляемая пропускная способность канала связи составит один гигабит в секунду на одного пользователя.