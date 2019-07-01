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01.07.2019
WarSpot

Американцы рассекретили новую ракету

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Источник изображения: warspot.ru

К 2022 году американские ВВС получат на вооружение ракету класса "воздух-воздух" нового поколения. Вчера, 29 июня, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что ВВС США рассекретили свою программу Joint Advanced Tactical Missile, в рамках которой разрабатывается ракета AIM-260.

По словам руководителя программы вооружения ВВС США бригадного генерала Энтони Дженатемпо, программа JATM ведётся совместно с ВМС США и стартовала в 2017 году. К 2021 году планируется провести первые испытания ракеты, а уже в 2022 году AIM-260 пополнит номенклатуру боеприпасов истребителей F-22 Raptor и F/A-18E/F Super Hornet. Вооружение новыми ракетами семейства истребителей F-35 пройдёт несколько позже.

Ракета AIM-120 AMRAAM.

Источник изображения: popularmechanics.com

По своим размерам AIM-260 соответствует ракетам AIM-120 AMRAAM, но будет превосходить их по дальности поражения цели. Если дальность AIM-120 по неофициальным данным составляет от 75 до 100 миль (до 160 км), то новейшая ракета должна существенно превосходить этот показатель, чтобы соперничать с новой китайской ракетой PL-15, которая, если верить источникам, может поражать цели на дальности 124 мили.

Китайский истребитель J-20 с ракетами PL-15.

Источник изображения: popularmechanics.com

Ракета AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) предназначена для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Боеприпас разрабатывался фирмой Hughes Aircraft (ныне — Raytheon) с 1981 года, и был принят на вооружение ВВС США в 1991 году. Кроме того, AMRAAM состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Китай
США
Продукция
AMRAAM
F-18
F-22
F-35
J-20
Super Hornet
Компании
Raytheon
Проекты
NATO
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