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01.07.2019
ТАСС

Российских десантников будут готовить к прыжкам на тренажере "Кудесник"

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Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

В комплексе реализованы передовые 3D технологии для обучения личного состава десантированию

КУБИНКА /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Российские десантники и офицеры Сил специальных операций теперь будут проходить парашютно-десантную подготовку на инновационном тренажерном комплексе "Кудесник". Опытный образец этого комплекса впервые представлен на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в экспозиции Министерства обороны РФ.

Как пояснил корреспонденту ТАСС представитель Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова подполковник Юрий Шлыков, название "Кудесник" расшифровывается как "Комплекс учебного десантирования нагрузок и координации".

"В этом комплексе реализованы передовые 3D технологии для обучения личного состава десантированию с динамическим сопровождением на всех этапах прыжка с парашютом", - пояснил представитель РВВДКУ.

Тренажер "Кудесник" позволяет отрабатывать высотные прыжки со специальным управляемым парашютом "Стайер", который при отделении парашютиста с кислородным оборудованием от самолета на высоте 8 тыс.метров обеспечивает полет на дальность до 60 км.

Отработка высотных прыжков на новом тренажере ведется в специальном шлеме, обеспечивающим виртуальную реальность. При этом боковые вентиляторы комплекса создают встречные воздушные потоки, имитирующие нахождение парашютиста в полете.

Как пояснил разработчик комплекса Владимир Просвирнин, возглавляющий сектор инновационного развития АО "Северный пресс" (входит в Концерн "Гранит-Электрон" корпорации "Тактическое ракетное вооружение"), подвижная рама тренажера обеспечивает имитацию отделения парашютиста от летательного аппарата. В тренажере применен метод динамического нагружения, при котором обучаемый находится в горизонтальном положении и получает видеоконтент свободного падения, отрабатывая приемы вращения и стабилизации. При вводе основного парашюта в работу, а также при пилотировании куполом, осуществляется изменение положения тела по крену и тангажу. Затем, на этапе приземления, в зависимости от ветра и правильных действий парашютиста, изменяется скорость динамической поверхности, имитирующей землю.

"Несколько тренажеров, объединенных в единую сеть, позволяют имитировать действия парашютистов в группе", - пояснил Просвирнин.

Как стало известно ТАСС на форуме, РВВДКУ им.В.Ф.Маргелова планирует приобрести 16 тренажеров "Кудесник" для подготовки обучаемых офицеров-десантников. Это позволит применять методики ускоренного обучения и снизит стоимость обучения по сравнению с традиционными методами подготовки.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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