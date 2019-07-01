В США считают, что Россия блефует с критикой F-35

Почему российское руководство направляет миллиарды долларов в истребитель 5-го поколения ПАК ФА (Су-57) и дальний бомбардировщик-невидимку ПАК ДА, если Москва считает стелс-технологии бесполезными? На данный вопрос попробовал ответить небезызвестный Дэйв Маджумдар, редактор издания National Interest (США) по оборонной тематике, в итоге фактически обвинив экспертов из РФ в блефе.

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С его слов, недавно он выложил материал, в качестве ответа на который российские СМИ осудили технологию stealth как бесполезную. "Как они утверждают, такие машины, как F-22 или F-35, легко станут жертвой передовых российских систем ПВО". Так, экс-глава штаба ВВС Игорь Мальцев отметил, что данная способность является "бумажной фикцией"

Как указывает Маджумдар, на этом фоне РФ продолжает вливать миллиарды в разработку обозначенной технологии, предназначенной для ПАК ФА, ПАК ДА и крылатых ракет Х-101 и Х-102, последняя из которых имеет решающее значение для обеспечения стратегического ядерного сдерживания со стороны Москвы.

Но если бы технологии скрытности были "бумажной фикцией", то почему Москва без всякой на то причины выбрасывала бы миллиарды на ветер?

- задается вопросом Маджумдар.

Аналогичным образом поступают китайцы, как указывает эксперт Майкл Кофман:

Конечно, они не просто конкурируют с F-35 за то, кто может потратить больше денег.

Со слов Маджумдара, на каком основании Кремлю делать это, если его СМИ трезвонят о "дурацком" характере данной работы?

В итоге, то обстоятельство, что Россия вкладывается в ПАК ФА и ПАК ДА, является достаточным подтверждением того, что stealth не только работает, но и остается жизнеспособным [в текущих условиях]. Иначе зачем волноваться?

- делает вывод Маджумдар.