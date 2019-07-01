Германия пошла наперекор требованиям Трампа

Германское правительство спланировало бюджетные расходы на 2021-2023 годы таким образом, что оборонная статья будет сокращена. Это может осложнить выполнение обязательств перед Североатлантическим альянсом, указывает газета Welt am Sonntag со ссылкой на информированные источники.

На 2020 год в бюджете Германии заложено 44,9 млрд евро на оборону – на 1,7 млрд евро больше, чем в 2019 году. Однако уже к 2023 году расходы на оборону сократятся до 43,9 млрд, что составит 1,24% от ВВП, передает ТАСС.

Министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен настаивает на большем объеме средств, но ей не удается убедить министерство финансов.

Согласно подсчетам Welt am Sonntag, дефицит финансирования вооруженных сил ФРГ в ближайшие четыре года составит 33 млрд евро.

Американский президент Дональд Трамп ранее не раз критиковал германские власти за недостаточный уровень средств, направляемых на военные нужды. Он ссылался на достигнутые пять лет назад в рамках НАТО договоренности, согласно которым все страны блока должны увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП.

В феврале этого года Берлин пообещал НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году. Однако Welt am Sonntag пишет, что ввиду того, как спланирован бюджет, добиться этого будет сложно.

Ольга Никитина