Эстония закупает американское автоматическое оружие

Эстонский государственный Центр оборонных инвестиций (RKIK) и американский производитель оружия Lewis Machine & Tool Company (LMT) в Давенпорте подпишут рамочный договор о поставках автоматического оружия производства завода LMT.

Как сообщает портал err.ee., по договору Эстония в течение семи лет закупит автоматическое оружие и комплектующие к нему на сумму € 75 млн. В первой поставке закупок будут 16000 автоматов калибра 5,56 и 7,62 мм.

С эстонской стороны договор подпишет начальник отдела Центр оборонных инвестиций Прийт Соосаар, со стороны Lewis Machine and Tool Company учредитель и собственник фирмы Карл Льюис. Первые партии оружия прибудут в Эстонию в конце этого года в пользование Скаутского батальона. Затем автоматы поступят в 1-ю и 2-ю пехотные бригады Сил обороны и в гражданское ополчение "Кайтселийт".

В рамках этого же договора будет закуплено оружие для Департамента полиции и погранохраны и для учреждений министерства юстиции.