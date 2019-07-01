Президент США впервые в Северной Корее

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей Южную и Северную Кореи. Лидеры двух государств пожали друг другу руки и поприветствовали друг друга.

В ходе встречи Трамп первым из действующих президентов США ступил на территорию Северной Кореи. Изначально ожидалось, что встреча будет короткой и ограничится рукопожатием и небольшим диалогом. Однако глава Белого дома пересек демаркационную линию и оказался на территории КНДР. Он сделал несколько шагов, после чего оба лидера снова пожали друг другу руки и перешли на южную сторону демилитаризованной зоны.

Трамп сказал журналистам, что символическое пересечение границы стало для него "огромной честью".

"Президент Трамп только что перешел через демаркационную линию, что сделало его первым президентом [США], который нас посетил. Это выражает его желание работать над лучшим будущим", - отметил Ким Чен Ын.

Перед встречей Трамп вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином осмотрел наблюдательный пост на северной окраине южнокорейского сектора демилитаризованной зоны. Трамп также встретился с американскими и южнокорейскими солдатами, несущими службу в демилитаризованной зоне, и заверил их в своей поддержке.

"Мы с вами до конца", - подчеркнул он, передает DW.