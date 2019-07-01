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01.07.2019
WarSpot

NASA нацелилось на Психею 16

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Источник изображения: warspot.ru

Программы по добыче полезных ископаемых в космосе могут изменить привычную экономику. Вчера, 29 июня, газета The Sun сообщила о том, что на 2022 год в NASA запланировали исследовательскую миссию на астероид Психея 16, а некоторые частные компании уже разрабатывают космические коммерческие миссии.

Между орбитами Марса и Юпитера находится пояс астероидов. Один из его многочисленных "космических обломков" представляет особый интерес. Открытый ещё в 1852 году астероид Психея 16 практически полностью состоит из золота, платины, железа и никеля. По примерным оценкам, редкоземельные материалы в его составе в нынешних ценах могут стоить $10 тысяч квадриллионов – этого хватит, чтобы каждый житель Земли стал долларовым миллиардером. Разумеется, если полезные ископаемые из космоса когда-нибудь начнут массово поставлять на Землю, это обрушит цены на них и существенно повлияет на устоявшиеся принципы экономики.

Рендер астероида Психея 16.

Источник изображения: thesun.co.uk

Впрочем, NASA планирует исключительно исследовательскую миссию. Изучив Психею 16, учёные намерены лучше узнать историю зарождения Солнечной системы. При этом частные и правительственные компании многих стран уже ведут активную подготовку к коммерческому освоению космических ресурсов. В частности, компании Deep Space Industries и Planetary Resources разрабатывают возможности по отправке миссий на астероид 2011 UW158 (богат платиной), орбита которого в определённые моменты почти пересекается с земной.

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