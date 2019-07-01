В США показали испытательный полёт скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider

В США показали первые лётные испытания скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider. Это трёхвинтовой многоцелевой вертолёт от американской компании "Сикорский", который изначально планировался в качестве машины для разведывательных миссий.

Источник изображения: topwar.ru

Известно, что диаметр несущих винтов, расположенных по соосной схеме, составляет около 10,4 м. Общая длина вертолёта – 11 м. Экипаж вертолёта – два человека. Кресла пилотов располагаются рядом друг с другом. Вертолёт имеет возможность осуществлять перевозку десантного отделения.

На кадрах видно, как винтокрылая машина осуществляет маневрирование в полёте на небольшой высоте над аэродромом. Движение вертолёта над взлётно-посадочной полосой происходит сначала задом, потом боком, после чего вертолёт совершает разворот с дальнейшим вращением.

На кадрах также видно, как Sikorsky S-97 Raider поднимается выше, затем зависает над водоёмом с последующим выполнением вращения. Разработчики отметили, что такие действия позволяют уточнить возможности вертолёта при высадке десанта на воду.

Обращает на себя внимание геометрия несущих винтов, а точнее - "законцовок" лопастей. Речь идёт о небольших углах отклонения от плоскости.

Испытания новейшего американского скоростного вертолёта проводились в муниципалитете Джупитер-Айленд (штат Флорида).