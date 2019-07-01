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01.07.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу: российская оборонная промышленность фактически преодолела зависимость от импорта

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Военно-промышленный комплекс России бурно развивается и практически выполнил задачу по импортозамещению, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Главная новинка - это то, что мы во многом, если не во всем, почти во всем уже, избавились от импортных деталей", - сказал Шойгу в интервью программе "Главное с Ольгой Беловой" телеканала "Звезда", говоря о новинках, представленных на форуме "Армия".

Он заявил, что в настоящее время импортные комплектующие для российской военной техники и вооружений заменены на российские аналоги, в том числе и из-за санкций.

"Все то, что мы раньше поставляли из-за рубежа, где-то ввиду санкций, где-то ввиду каких-то других обстоятельств, мы вынуждены были начать производить сами", - рассказал Шойгу.

"На каждой экспозиции доклад начинается с того, что это полностью отечественное производство, это сделано полностью из отечественных комплектующих. Пожалуй, это одно из достижений нашей промышленности. Мы развиваемся и развиваемся достаточно бурно и энергично", - сказал министр обороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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