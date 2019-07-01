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01.07.2019
Военно-промышленный курьер

Франция помогает удержаться "на плаву" погранслужбе Украины

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Источник изображения: vpk-news.ru

Два десятка патрульных катеров OCEA FPB 98 намерена передать Украине Франция, а вскоре может быть организовано и их совместное французско-украинское производство. Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

"Морская охрана Государственной пограничной службы Украины получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98", - говорится в сообщении. Сообщается также о ведущихся в настоящее время двусторонних переговорах об организации совместного производства катеров.

Ранее о передаче Францией сторожевых катеров этой модификации и о возможной организации совместного производства уже сообщал министр иностранных дел Украины Арсен Аваков. По словам главы украинского МИДа, детали передачи он обсуждал с министром экономики и финансов Франции Бруно ле Мэром.

Экипаж патрульного катера OCEA FPB 98 включает 13 человек, корабль длиной 32 метра способен развить скорость в 35 узлов. Катер также может комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровой лодкой.

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Страны
Украина
Франция
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