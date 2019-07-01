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01.07.2019
Военно-промышленный курьер

Минобороны: "санкции возымели свой негативный эффект"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил, что санкции сказались на сроках поставок российского вооружения иностранным заказчикам.

"Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам", - сообщил Фомин в интервью телеканалу "Звезда". По его словам, в основном это касается тех видов вооружения, в производстве которых по заказу российских партнёров использовались иностранные комплектующие.

Фомин добавил, что плюс ситуации в том, что она побудила отечественных производителей либо возобновить давно закрытое производство, либо начать новое производство находящихся под санкциями комплектующих.

По словам замминистра, несмотря на санкции, у России сохранилось второе место на рынке поставок вооружений, военной и специальной техники.

Ранее Минобороны заказало подлодки "Ясень-М" и истребители Су-57.

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