Минобороны: "санкции возымели свой негативный эффект"

Заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил, что санкции сказались на сроках поставок российского вооружения иностранным заказчикам.

"Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам", - сообщил Фомин в интервью телеканалу "Звезда". По его словам, в основном это касается тех видов вооружения, в производстве которых по заказу российских партнёров использовались иностранные комплектующие.

Фомин добавил, что плюс ситуации в том, что она побудила отечественных производителей либо возобновить давно закрытое производство, либо начать новое производство находящихся под санкциями комплектующих.

По словам замминистра, несмотря на санкции, у России сохранилось второе место на рынке поставок вооружений, военной и специальной техники.

Ранее Минобороны заказало подлодки "Ясень-М" и истребители Су-57.