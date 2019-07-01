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01.07.2019
Военно-промышленный курьер

Командиры ВСУ "поделили" между собой зарплаты бойцов и американскую поддержку

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Оперативно-тактической группе "Север" вооруженных сил Украины начата работа комплексной комиссии по проверке наличия и технического состояния вооружения, а также специальных средств, поставленный Соединенными штатами в рамках программы по "Содействию безопасности Украины".

В ходе проверки проводившейся в 54-й отдельной механизированной бригаде, выявлена недостача 3-х приборов тепловизионной разведки и 5-ти ночного видения. Особое внимание комиссии было обращено на недостатки, вскрытые в 25-ой отдельной воздушно-десантной бригаде, где выявлена подмена пятидесяти монокуляров ночного видения AN/PVS-14 общей стоимостью в 116 тысяч долларов США на дешевые аналоги китайского производства.

Решением комиссии поставка специальных средств Украине в рамках договора о военном сотрудничестве в настоящее время прекращена до определения виновных должностных лиц и обстоятельств утраты.

Во избежание международного скандала с американской стороной, командир бригады полковник Олег Зенченко вызван к командующему десантно-штурмовых войск генерал-лейтенанту Михаилу Забродскому для дачи объяснений. Разбирательство по данному факту взял под личный контроль начальник генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

В связи с не целевым использованием государственных средств, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко отдал указания о проведении служебного разбирательства в отношении командира 54-й отдельной механизированной бригады полковника Алексея Майстренко.

По результату работы инспекции Министерства обороны Украины в 54-й бригаде выявлены значительные недостатки, связанные с выдачей военнослужащим денежного довольствия и других дополнительных выплат, подчеркивает Free News.

Командир бригады осуществлял выплаты денежного довольствия несуществующим военнослужащим, так называемым "мертвым душам", занимающим вакантные должности, учитывая то, что укомплектованность бригады составляет 69%. Также производились выплаты завышенных премий и надбавок за участие в боевых действиях лицам не имеющим к этому отношения.

В целом сумма не целевого использования государственных средств превышает три миллиона гривен (более 7 миллионов российских рублей).

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
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