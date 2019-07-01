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01.07.2019
ТАСС

В Минобороны рассказали о влиянии санкций на сроки поставки вооружения РФ инозаказчикам

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Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/ТАСС

По мнению Александра Фомина, плюс этой ситуации в том, что она побудила отечественных производителей либо возобновить закрытое производство, либо создать новое производство комплектующих

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Западные санкции негативно отразились на сроках поставки российских вооружений иностранным заказчикам. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Звезда" замминистра обороны Александр Фомин.

"Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам, в основном по тем видам вооружения, в производстве которых по заказу наших партнеров использовались иностранные комплектующие", - рассказал он.

Как отметил замминистра, плюс этой ситуации в том, что она побудила отечественных производителей либо возобновить давно закрытое производство, либо создать новое производство комплектующих, попавших под санкции.

Фомин напомнил, что, несмотря на санкции, Россия сохранила второе место на рынке поставок вооружений, военной и специальной техники.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Фомин Александр
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