Космическую обсерваторию "Спектр-М" оснастят криогенным телескопом

Третья космическая обсерватория серии "Спектр" - "Миллиметрон" - будет запущена после 2027 года.

Об этом сообщила заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачёва РИА Новости.

Космическая обсерватория "Спектр-М" ("Миллиметрон") будет оснащена криогенным телескопом диаметром 10 м. Этот телескоп будет использоваться для поиска чёрных дыр, а также исследованием Вселенной в террагерцевом диапазоне, позволяющем определить наличие на изучаемых астрономических объектах сложных молекул, которые могут свидетельствовать о существовании жизни.

Дата запуска этой обсерватории зависит от размеров выделяемого финансирования. Лихачёва добавила, что производители элементов "Спетра-М" уже начали изготовление макетных элементов аппарата, которые будут использоваться для проведения тепловых, вибродинамических и иных испытаний.

"Спектр-М" станет третьей российской космической обсерваторией этой серии. Первая обсерватория "Спектр-Р" ("Радиоастрон") была запущена в 2011 году, связь с космическим аппаратам была потеряна в начале 2019 года. Запуск второго аппарата - "Спектр-РГ) ("Спектр-Рентген-Гамма" - был запланирован на 21 июня 2019 года, однако был перенесён из-за выявленных замечаний.