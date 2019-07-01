В Польше разочарованы тем, что страну не берут в G20

Мировые СМИ обсуждают итоги саммита Большой Двадцатки, прошедшего в японской Осаке. Обсуждение идёт и в польских СМИ, однако обсуждение это выглядит весьма странно.

Источник изображения: https://www.g20.org/

Одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita публикует материал обозревателя Ежи Хашчиньского (Jerzy Haszczyski), который предлагает обсудить не столько то, что происходило на полях G20, сколько то, почему в Большой Двадцатке до сих пор нет Польши. Поляк на саммите всё же был, но представлял он не Польшу, а Евросоюз. Это Дональд Туск.

Польский обозреватель задаётся вопросом: "Почему в Большой Двадцатке до сих пор остаются ЮАР и Аргентина, экономики которых слабее польской".

Хашчиньский с разочарованием:

В этой престижной группе нет представителей региона Центральной и Восточной Европы. И это место было бы естественным для Польши.

Далее в Rzeczpospolita заявлено о том, что без польского представительства в G20 от региона Центральной и Восточной Европы "не воспринимается всерьёз угроза российского империализма".

Автор раскритиковал власти Франции, которые в лице премьер-министра принимали сначала Дмитрия Медведева в Гавре, а затем в лице Эммануэля Макрона приветствовали Владимира Путина в Осаке.

Хащиньский:

Трудно ожидать, что такие страны, как, например, Франция, представляют наш регион на этих встречах.

Автор сетует на то, что на заседания Большой Двадцатки приглашают представителей властей Испании и Нидерландов, а представителей властей Польши – нет.