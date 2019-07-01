Войти
01.07.2019
Военное обозрение

Американский персонал эвакуируется с баз в Ираке

600
0
+1

Иракские и сирийские СМИ сообщают о начале эвакуации части обслуживающего персонала по меньшей мере с 3-х американских военных баз, находящихся на территории Ирака.

Источник изображения: topwar.ru

Американский персонал отбывает домой с одной из баз. Можно обратить внимание на весьма удобные и практичные чемоданы-контейнеры для транспортировки личных вещей

Первая информация об этом появилась ещё неделю назад, однако "по-настоящему" эвакуация стала производиться только с конца минувшей недели. По некоторым данным, предлогом для этого стал ночной обстрел из РСЗО американского военного объекта в 80 км к северу от Багдада, произошедший как раз неделю назад, а также несколько необычная активизация боевиков запрещённой в РФ организации "Исламское государство" в иракских провинциях Дияла и Салахуддин в течение последних двух недель.

Однако истинной причиной для эвакуации "лишних" людей с американских баз в Ираке может быть подготовка США к войне против Ирана. Так считают отдельные политологи на Ближнем Востоке. В случае конфликта обслуживающий персонал и семьи гражданских специалистов могут оказаться под ударами иранских тактических ракет.

Кроме того, по словам местного населения, приводимого в арабских изданиях, американское руководство баз резко ужесточило пропускной режим и меры безопасности (так, например, был не только запрещён выход солдат за периметр базы в вечернее и ночное время, но была запрещена вся ночная торговля на прилегающих территориях; было значительно ограничено движение в зоне американских баз не только ночью, но и днём).

Однако выступивший с заявлением полковник ВВС США Кевин Уолкер из состава американского контингента на территории Ирака сообщил, что "никаких планов массовой эвакуации сотрудников наших баз на территории страны у нас нет, а предпринимаемые меры направлены исключительно для обеспечения безопасности нашего персонала".

В то же время иракские источники, которые используют местные арабские СМИ, сообщают о эвакуации примерно половины из приблизительно 800 сотрудников компании "Локхид Мартин", задействованных на американских базах в Ираке и Кувейте. Причём завершить эвакуацию большей части "лишнего персонала" планируется достаточно быстро, к концу следующей недели.

Об эвакуации обслуживающих специалистов и иных американских граждан с территории американских баз в других странах Персидского залива пока не сообщается, однако персонал компании "Exxon Mobil", работавший вблизи города Басры, также начал постепенно покидать пределы Ирака.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Кувейт
Россия
Сирия
США
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
18.05.2017
Продаст ли Россия С-400 Турции? (Al Qabas, Кувейт)
20.04.2016
Reuters: США могут утвердить поставку Катару и Кувейту 60 истребителей на $7 млрд
12.03.2015
Вооруженные Эмираты
26.11.2009
Вернуться и завоевать
02.06.2008
США хотят вытеснить Россию из ОАЭ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.07 20:28
  • 72
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 01.07 19:39
  • 14
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 01.07 19:21
  • 1
Контракт на поставку Министерству обороны России десяти вертолетов Ми-8АМТШ-ВН
  • 01.07 19:17
  • 1
Философия жизни смерти / Факты, которые могут Вас удивить (видео)
  • 01.07 19:15
  • 1
Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года - Чемезов
  • 01.07 19:11
  • 1
Бей до дна: Арктику прикроют новейшие бомбардировщики
  • 01.07 19:06
  • 1
ВКС РФ получат "летающие мясорубки" с 57-мм пушкой
  • 01.07 19:01
  • 4
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 01.07 18:55
  • 3
Aftenbladet (Норвегия): вот как НАТО ответит на новые ракеты Путина
  • 01.07 18:52
  • 1
The New York Times (США): чего на самом деле хочет Путин? Часть I
  • 01.07 18:49
  • 1
Путин заявил, что Россия не собирается менять планы по развитию ВС на Дальнем Востоке
  • 01.07 18:44
  • 2
В Минобороны России опровергли отказ от тушенки
  • 01.07 18:32
  • 1
Россия не собирается соперничать с США по объемам торговли оружием - глава "Ростеха"
  • 01.07 18:29
  • 1
"Ростех" рассчитывает продать старые производственные площади ОАК на севере Москвы - Чемезов
  • 01.07 17:54
  • 2
САО "Лотос" получит планирующий боеприпас "Глиссада"