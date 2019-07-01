Американский персонал эвакуируется с баз в Ираке

Иракские и сирийские СМИ сообщают о начале эвакуации части обслуживающего персонала по меньшей мере с 3-х американских военных баз, находящихся на территории Ирака.

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Американский персонал отбывает домой с одной из баз. Можно обратить внимание на весьма удобные и практичные чемоданы-контейнеры для транспортировки личных вещей

Первая информация об этом появилась ещё неделю назад, однако "по-настоящему" эвакуация стала производиться только с конца минувшей недели. По некоторым данным, предлогом для этого стал ночной обстрел из РСЗО американского военного объекта в 80 км к северу от Багдада, произошедший как раз неделю назад, а также несколько необычная активизация боевиков запрещённой в РФ организации "Исламское государство" в иракских провинциях Дияла и Салахуддин в течение последних двух недель.

Однако истинной причиной для эвакуации "лишних" людей с американских баз в Ираке может быть подготовка США к войне против Ирана. Так считают отдельные политологи на Ближнем Востоке. В случае конфликта обслуживающий персонал и семьи гражданских специалистов могут оказаться под ударами иранских тактических ракет.

Кроме того, по словам местного населения, приводимого в арабских изданиях, американское руководство баз резко ужесточило пропускной режим и меры безопасности (так, например, был не только запрещён выход солдат за периметр базы в вечернее и ночное время, но была запрещена вся ночная торговля на прилегающих территориях; было значительно ограничено движение в зоне американских баз не только ночью, но и днём).

Однако выступивший с заявлением полковник ВВС США Кевин Уолкер из состава американского контингента на территории Ирака сообщил, что "никаких планов массовой эвакуации сотрудников наших баз на территории страны у нас нет, а предпринимаемые меры направлены исключительно для обеспечения безопасности нашего персонала".

В то же время иракские источники, которые используют местные арабские СМИ, сообщают о эвакуации примерно половины из приблизительно 800 сотрудников компании "Локхид Мартин", задействованных на американских базах в Ираке и Кувейте. Причём завершить эвакуацию большей части "лишнего персонала" планируется достаточно быстро, к концу следующей недели.

Об эвакуации обслуживающих специалистов и иных американских граждан с территории американских баз в других странах Персидского залива пока не сообщается, однако персонал компании "Exxon Mobil", работавший вблизи города Басры, также начал постепенно покидать пределы Ирака.