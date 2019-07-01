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01.07.2019
ТАСС

Производитель скафандров в РФ создает камеру для лечения декомпрессионных расстройств

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Скафандр
Скафандр для работы в открытом космосе и система для истребителя пятого поколения ПАК ФА производства НПО "Звезда".
Источник изображения: planet-today.ru

Предполагается, что простейший вариант камеры будет стоить около 100 тыс. рублей

КУБИНКА /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Создатели российских скафандров НПП "Звезда" разрабатывают портативную нормоксическую (с нормальным содержанием кислорода) барокамеру для восстановления людей после тяжелых физических нагрузок, а также терапии ряда расстройств. Об этом сообщил ТАСС замглавного конструктора предприятия по науке, авиационным средствам спасения и системам заправки Виктор Шибанов.

"Мы создаем медицинскую камеру для восстановления и летного состава, и альпинистов, и водолазов в случае каких-то декомпрессионных расстройств и не только. Она помогает быстрее восстановить состояние человека: дыхание воздухом с повышенным содержанием кислорода под усиленным количеством кислорода нормализуют, улучшают жизнедеятельность", - отметил Шибанов.

По его словам, до серийного производства таких систем предприятие еще не дошло, но работы в этом направлении ведутся. В планах, пояснил Шибанов, завершение разработки камер, проведение испытаний и прохождение сертификации. Предполагается, что простейший вариант камеры будет стоить порядка 100 тыс. рублей.

АО "НПП "Звезда" разрабатывает и изготавливает катапультные кресла, шлемы, кислородные системы и противоперегрузочные костюмы для всех типов советских и российских военных самолетов, а также скафандры для космонавтов. В рамках диверсификации на предприятии разрабатывают продукцию гражданского назначения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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