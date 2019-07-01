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01.07.2019
Известия.ru

Атомный подводный крейсер "Омск" передали в войска

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Alex omen

В городе Большой Камень Приморского края прошла церемония передачи в войска атомного подводного крейсера с крылатыми ракетами "Омск". Об этом 29 июня сообщил телеканал "Звезда".

Церемония прошла в рамках форума "Армия-2019". Подлодку вернули после усовершенствования и перезарядки реактора.

"Корабль находится в такой степени готовности, что послезавтра он выйдет из этой базы и погрузит боезапас, тут недалеко", — заявил заместитель командующего Тихоокеанского флота по вооружению Игорь Королев.

Он также отметил, что крейсер с ближайшие две недели введут в состав сил постоянной готовности ТОФ.

Проект атомного подводного крейсера "Омск" был заложен в 1989 году на "Севмаше" в городе Северодвинск. Уже в 1993 оду он был спущен на воду, а через полгода присоединился к составу 1-й флотилии Северного флота.

Подлодка может погружаться на глубину до 500 метров, и находиться в плавании 120 суток. На его вооружении стоят торпеды и мины.

18 апреля сообщалось, что шесть знаменитых российских атомных крейсеров и подлодок решили пустить на металлолом вместо модернизации. Программу планируют завершить к 2021 году.

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Страны
Россия
Продукция
К-186 Омск
Компании
Севмаш
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АРМИ-20XX
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