Тихоокеанский флот получил модернизированный атомный крейсер "Омск"

Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума "Армия-2019" во Владивостоке после модернизации передали атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (АПКРРК) "Омск". Корабль встал на ремонт в 2015 году.

Церемония передачи состоялась на заводе "Звезда" в городе Большой Камень.

- После торжественного митинга, на котором выступили представители командования Тихоокеанского флота, АПКРРК "Омск", исполнительный директор АО "ДВЗ "Звезда" Владимир Горяйнов и вице-адмирал Сергей Рекиш подписали акт о приеме подводного крейсера от промышленности в состав флота, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

После ремонта крейсер уже выполнял погружение в акватории Японского моря.

Справка "РГ"

АПКРРК "Омск" проекта 949А был заложен 13 июля 1989 года на "Севмаше" в городе Северодвинске. 10 мая 1993 года спущен на воду. Спустя полгода вошел в состав 1-й флотилии Северного флота. В конце августа 1994 года "Омск" совершил межфлотский переход на Камчатку.

Способен погружаться на 500 метров, находиться в автономном плавании 120 суток. Имеет торпедно-минное и ракетное вооружение.

Юлия Гарднер