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01.07.2019
Военное обозрение

Боевик "Азова" заявил о наличии "Элерона" у НМ ДНР

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Боевики националистического формирования "Азов" (*экстремистская организация, запрещённая в РФ) продолжают заявлять о "сборе доказательств" наличия у НМ ЛДНР российских вооружений. Причём все эти попытки представить "сенсацию" выглядят, по меньшей мере, странно, хотя бы исходя из того, что в самих же украинских подразделениях хватает оружия и техники как натовского, так и российского производства, по тем или иным причинам оказавшегося в их руках.

Источник изображения: topwar.ru

Так, боевики нацбата опубликовали минутный ролик, на котором человек, закрывающий лицо балаклавой, рассказывает о заснятом беспилотнике "Элерон" в районе Горловки. Выступающий перед камерой боевик называет себя "офицером секции G-2". Представитель "Азова" объявляет, что с помощью этого беспилотника "корректируется огонь противника".

Заявление боевика один из пользователей прокомментировал следующим образом:

Ну БПЛА ничего не значит! У вас самих всё натовское летает, так что теперь?

Действительно, использование снайперских винтовок, ПТРК и прочего оружия американского производства в националистических вооружённых формированиях ничем предосудительным не считается, а мутное пятно-беспилотник, названный "беспилотником российского производства" (у НМ ДНР), видимо, все, по мнению "Азова"*, должны охарактеризовать как "российское вторжение".

Напомним, что нацформирование "Азов" является пристанищем различного рода западных наёмников. В своё время в нацбате отмечались шведские, американские, прибалтийские, канадские и прочие наёмники. Немецкие журналисты, несколько лет назад снимая репортаж об "Азове", всему миру показали направленность этого формирования, использующего нацистскую символику и карательные методы ведения борьбы со своими соотечественниками.

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США
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