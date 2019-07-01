Эксперт: для обнаружения всех опасных астероидов человечеству потребуются тысячелетия

Гендиректор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев предложил для защиты Земли создать эшелон оперативного реагирования международной Системы планетарной защиты "Цитадель"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Обнаружение всех астероидов, сближающихся с Землей, займет тысячелетия. Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев.

"Поскольку общее количество астероидов, сближающихся с Землей (АСЗ) размером более 15-20 м (типа Челябинского), составляет несколько миллионов, то при нынешних темпах обнаружения около 2 тыс. в год потребуются тысячелетия, чтобы их все обнаружить", - отметил глава центра.

Зайцев напомнил, что астрономы не видят угрозы в 20 тыс. астероидов, сближающихся с Землей, орбиты которых просчитаны. Однако, по словам ученого, после "космического бильярда" (столкновения с другими небесными телами) "неопасный объект в любой момент может стать опасным".

Для защиты Земли гендиректор Центра планетарной защиты предлагает создать эшелон оперативного реагирования международной Системы планетарной защиты "Цитадель".

"Он обеспечит гарантированное обнаружение АСЗ, движущихся даже со стороны Солнца, минимум за несколько суток до столкновения с Землей. А после этого, с помощью ракетно-космических и ядерных средств службы перехвата эшелона, можно будет отклонить опасный объект или разрушить", - сказал Зайцев.

В качестве защиты от космической угрозы ученый предложил использовать межконтинентальную баллистическую ракету РС-20 "Воевода". Создание эшелона будет стоить около $5-10 млрд.

День астероида

30 июня в мире отмечается Международный день астероида. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 2016 года. Приурочен к годовщине падения Тунгусского метеорита.

Целями проведения Международного дня астероида являются "повышение информированности общественности об опасности столкновения с астероидами" и предупреждение населения о мерах по поддержанию связи в критической ситуации, которые должны приниматься на глобальном уровне в случае возникновения реальной угрозы. Кроме того, эта информационная кампания ООН призвана скоординировать усилия в деле развития систем раннего обнаружения угрожающих Земле небесных тел и поиска путей противодействия астероидной опасности.

Тунгусский метеорит - космическое тело, предположительно послужившее причиной взрыва над сибирской тайгой в районе реки Подкаменной Тунгуски в июне 1908 года. Тогда в результате взрыва были повалены деревья в радиусе около 40 км. Фрагменты космического тела обнаружены не были.