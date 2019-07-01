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01.07.2019
bmpd.livejournal.com

Контракт на поставку Министерству обороны России десяти вертолетов Ми-8АМТШ-ВН

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Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию "Ростех") 27 июня 2019 года сообщил, что заключил с Министерством обороны Российской Федерации первый контракт на поставку десяти новейших многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН. Все машины будут переданы Министерству обороны Российской Федерации в 2020-2021 годах.

Опытный образец многоцелевого вертолета Ми-8АМТШ-ВН производства АО "Улан-Удэнский авиационный завод" холдинга "Вертолеты России" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017". Кубинка, август 2017 года (с) Максим Пешков / rg.ru

Вертолет Ми-8АМТШ-ВН оснащается мощными двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. На машине установлены композитные лопасти несущего винта с новым профилем и Х-образный рулевой винт. Благодаря этим нововведениям увеличены крейсерская и максимальная скорость полета вертолета, а также максимальный взлетный вес до 13 500 кг. Кроме того, повышена его тяговооруженность и эффективность применения машины в условиях высокогорья и в жарком климате.

"Мы рады объявить о заключении первого контракта на поставку вертолетов Ми-8АМТШ-ВН. Основываясь на опыте боевого применения машин типа Ми-8, мы воплотили в этом вертолете целый ряд решений, значительно повышающих его боевую эффективность и живучесть. Одной из ключевых целей модернизации стало повышение безопасности экипажа и десанта, поэтому Ми-8АМТШ-ВН получил улучшенную бронезащиту фюзеляжа, которая обеспечивает выполнение задач даже в условиях огневого противодействия", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

На вертолете Ми-8АМТШ-ВН установлен обновленный состав вооружения. Главной особенностью стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 мм.

Модернизированный вертолет также оснащен новым составом пилотажно-навигационного оборудования. При этом для повышения боевой живучести применен принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов. Машина оснащена цифровым автопилотом, повышена эффективность применения в ночных условиях. Вертолет оснащен гиростабилизированной оптико-электронной системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем, двухдиапазонным светотехническим оборудованием, адаптирован под применение очков ночного видения.

Также повышена боевая живучесть вертолета. Ми-8АМТШ-ВН оснащается комплексом обороны "ЛСЗ-8ВН", который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава. Для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыты съемной облегченной кевларовой броней.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Ростех
У-УАЗ
Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
01.07.2019 19:21
Цитата, q
первый контракт на поставку десяти новейших многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН.

Этих машин нужно две сотни закупать только для  5 дивизий ВДВ ( по две эскадрильи  (40 ед) на каждую дивизию + по эскадрилье ударных  Ми-35 (20ед.)
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