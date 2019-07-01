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01.07.2019
bmpd.livejournal.com

Танки Т-72Б с дополнительными комплектами защиты

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Во время церемонии открытия 28 июня 2019 года регионального Военно-технического форума "Армия-2019" на территории сооружаемого парка "Патриот" в Самбеке Неклиновского района Ростовской области, помимо модернизированных танков Т-72Б3, были продемонстрированы также немодернизированные танки Т-72Б, оснащенные дополнительными комплектами защиты в виде элементов новой динамической защиты на башне и решетчатых экранов в кормовой части корпуса.

Предположительно, доработанные танким образом танки Т-72Б (как и продемонстрированные танки Т-72Б3) входят в состав сформированной в Ростовской области 150-й мотострековой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа

Танки Т-72Б, оснащенные дополнительными комплектами защиты на церемонии открытия регионального Военно-технического форума "Армия-2019". Самбек (Неклиновский район Ростовской области), 28.06.2019 (с) Алексей Куденко / РИА Новости

Танки Т-72Б, оснащенные дополнительными комплектами защиты на церемонии открытия регионального Военно-технического форума "Армия-2019". Самбек (Неклиновский район Ростовской области), 28.06.2019 (с) Алексей Куденко / РИА Новости

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Танки Т-72Б, оснащенные дополнительными комплектами защиты на рнпетиции открытия регионального Военно-технического форума "Армия-2019". Самбек (Неклиновский район Ростовской области), 24.06.2019 (с) МИнистерство обороны России

Видео (с) "Лучшее о Таганроге":

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Страны
Германия
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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