Иранский зенитный ракетный комплекс Raad-2

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Иранский ЗРК Raad-2

Достаточно интересная система из семейства ЗРК Raad\Tabas\3rd Khordad. Raad-2 был разработан вместе с ними и тоже использует ракеты Taer-2, но он обычно теряется на фоне собратьев по семейству, хотя он создан по весьма интересной концепции. Если ЗРК Tabas и 3rd Khordad используют РЛС как для обнаружения и сопровождения цели, так и для ее последующего подсвета, то в данном случае за обнаружение и сопровождение цели отвечает оптико-электронная система. РЛС как я понимаю тут отвечает только за подсвет цели для зенитной ракеты, то есть работает совсем мало времени. Это снижает вероятность обнаружения и уничтожения комплекса, особенно в условиях полного господства противника в воздухе.

Комплекс разделен на пусковую установку на обычном грузовике и прицеп или отдельный автомобиль с РЛС и ОЭС комплекса. Заявлена максимальная далньость обнаружения до 55 км., ну и ракета имеет радиус действия до 50 км.

В первый раз ЗРК показали в полном виде в 2014 г. во время посещения Верховным лидером Ирана выставки Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, вместе с ЗРК Tabas и 3rd Khordad.

Спасибо за фотоколлаж и видео https://twitter.com/FieldMarshalPSO/status/1144352340876488704, который заставил вспомнить про этот комплекс.