Около 2000 офицеров выпустились из Военно-воздушной академии в Воронеже

Самый масштабный выпуск из ВУЗов Минобороны России состоялся в Военно-воздушной академии в Воронеже — почти 2000 офицеров получили дипломы. Об этом в субботу, 29 июня сообщил телеканал "Звезда".

Среди выпускников 140 слушателей, освоивших программу высшей военной оперативно-тактической подготовки в общей сложности по 15 специальностям и специализациям, и почти 1700 лейтенантов, успешно прошедших пятилетний курс обучения по 25 военным специальностям полной военно-специальной подготовки.

Также в общем строю выпускников находились и 75 военнослужащих из 23-х стран ближнего и дальнего зарубежья.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин, губернатор Воронежской области Александр Гусев, руководящий состав командования военно-воздушных сил ВКС, ветераны ВВС, артисты театра и кино.

В марте "Известия" сообщили, что В России до конца 2019 года возродят Военно-политическую академию (ВПА), которая считалась одним из самых престижных учебных заведений Советской армии. Академия будет открыта на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. Обновленная ВПА будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.