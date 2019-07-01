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01.07.2019
Военно-промышленный курьер

БРИКС создает орбитальную группировку спутников

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Источник изображения: vpk-news.ru

В орбитальную группировку стран БРИКС (ВПК - группа стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) войдут пять спутников дистанционного зондирования Земли.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO).

С российской стороны в данную группировку войдет спутник "Канопус-В" номер 1, а также два китайских, один индийский и один спутник бразильско-китайского производства.

Размещение спутников на околоземной орбите будет проходить в несколько этапов. Сначала предполагается создать виртуальную орбитальную группировку с существующими спутниками дистанционного зондирования Земли, затем уже сформировать фактическую группировку.

На данный момент между странами БРИКС происходит завершающая процедура согласования соглашение о сотрудничестве.

Напомним, российский космические аппараты "Канопус-В" используются для фиксирования чрезвычайных ситуаций, как природного, так и техногенного свойства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Индия
Китай
Россия
ЮАР
Продукция
Канопус-В
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ISRO
Проекты
БРИКС
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